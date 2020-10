Tjener millioner på hurtigruteanløpene årlig

Frykter Hurtigrutens avgjørelse kan få langvarige konsekvenser

Først reduserte Hurtigruten fra 14 til fem skip, så videre ned til to. Når Samferdselsdepartementet så nylig bestemte at de to resterende skipende bare skal trafikkere mellom Bodø og Kirkenes, reagerer havneselskap langs hele kysten.