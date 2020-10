I en fersk undersøkelse sier hele 80 prosent at de har vært redde i bil på glatt føre

Nyheter

Undersøkelsen er utført av Norstat for Frende Forsikring og avdekker hvor mange som har vært redde når de har kjørt selv eller når de har sittet på.

68 prosent har vært redde bak rattet selv, 53 prosent har kjent på frykt når de har sittet på med andre.

– Det kan være sunt å kjenne på frykten innimellom, det skjerper sansene. Men målet må være at alle tilpasser fart og kjøreatferd såpass at ingen blir redde. Verken sjåfører eller passasjerer, sier Roger Ytre-Hauge som er fagsjef på motor hos Frende Forsikring i en pressemelding.

Vanskelige vær- og føreforhold antas å ha vært en medvirkende faktor i 22 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2019. Det er en økning fra årene før, viser tall fra Statens vegvesen.

Fart + glatt føre = fare!

Sammen med høy fart kan glatt føre være en livsfarlig kombinasjon.

– Fart er en medvirkende årsak til over 40 prosent av dødsulykkene. Skal vi få ned de alvorligste ulykkene er det viktig at folk holder fartsgrensene. Det er for mange som tar for lett på det å kjøre for fort, dessverre, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

Nå går vi inn i en periode der nattefrosten plutselig setter inn og skaper glatte kjøreforhold.

– Da må årvåkenheten opp, sier Roger Ytre-Hauge.

Flest unge er redde

Det er flest i alderen 18–29 år som har kjent på frykten i bil.

– Den unge gruppen har minst kjøreerfaring, så det kan være en forklaring. Vi ser også at det er de over 60 som er minst redde bak rattet, sier Ytre-Hauge.

Kjønnsforskjeller

Frendeundersøkelsen viser at kvinner er klart mer redde bak rattet og i passasjersetet enn menn.

– 3 av 10 menn sier de aldri vært redde, mens for kvinner er det bare 1 av 10 som oppgir dette, sier Ytre-Hauge i Frende.

Statistikk fra Utrykningspolitiet viser at menn oftest råkjører og tar sjanser.

– Det er flest menn som bøtelegges for hastighetsovertredelse. For alle fartssakene i 2019 utgjorde menn 77 prosent, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Så mange tas i fartskontroll

Totalt ble 106 098 fartsovertredelser etter manuelle kontroller registrert hos Politiet i 2019, opp fra drøyt 101 000 året før. I tillegg kommer de som er tatt i fotoboks. I 2017 var det «bare» 84 139 som ble tatt.

I 2019 mistet 5719 personer førerkortet sitt etter fartsoverskridelser i Norge.

– Dette skyldes i hovedsak at Utrykningspolitiet har prioritert flere manuelle fartskontroller – flere timer «bak laserapparatet», presiser Hasseldal.

FAKTA: De yngste er mest redde

18–29 år: 83 prosent har vært redde

30–39 år: 81 prosent har vært redde

40–49 år: 81 prosent har vært redde

50–59 år: 81 prosent har vært redde

60+: 77 prosent har vært redde

TIPS: Gode råd for kjøring på glatt føre