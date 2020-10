Stiller spørsmål rundt manglande landingsplass for helikopter

Nyheter

– Vi registrerer at det framleis er ein leiteaksjon for ambulansehelikopter å finne stad å lande ved utrykking. At eit ambulansehelikopter skal måtte reise bygda rundt for å finne ein stad å lande – for så å ende opp på parkeringsplassen til Stad Hotell seier seg sjølv at slik kan vi ikkje fortsetje å ha det, skriv dei i brevet som vil bli lagt fram til kommunestyret.