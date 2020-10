Nyheter

På grunn av koronasituasjonen skal Hurtigruta bare trafikkere mellom Bodø og Kirkenes.

Driftsleder ved Nordfjord Havn, Sølve Oldeide, frykter at vedtaket til Samferdselsdepartementet kan gjøre varige endringer i måten gods blir fraktet på.

– Jeg forstår at det er tøffe tider for næringen, men det er veldig synd at de ikke får aktiviteten som er på sjøen til å fungere, uttalte driftsleder i Nordfjord Havn, Sølve Oldeide tidligere denne uka.