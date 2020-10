I dag startar dei jobben med å finne 45,9 millionar til neste års budsjett

Nyheter

I torsdagens formannskapsmøte får politikarane presentert eit konsekvensjustert budsjett. Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak er at politikarane tar saka il vitande, og at kommunedirektøren skal kome med endringstiltak som gir balanse i økonomiplanen 2021–2024 til formannskapet sitt neste møte 12. november.

Kommunedirektøren med sin stab er i gang med å utarbeide tiltak som skal bidra til å kome så nær budsjettbalanse som mogleg.

– Det er vanskeleg å auke inntektene og/eller redusere andre driftsutgifter enn løn innanfor rammeområda. Reduksjonar i driftsramma vil difor kunne bety færre årsverk, skriv kommunedirektøren i si saksutgreiing.

Kommunen reknar eit årsverk til gjennomsnittleg 650.000 kroner.

Lånegjeld, helsetenester og flyktningar

Kommunedirektøren peikar på tre faktorar som påverkar balansen i budsjetta.

Det første er den høge lånegjelda. Stad kommune vil per 1. januar 2021 ha 1,2 milliardar kroner i lånegjeld. Den utgjer 120 prosent av brutto driftsinntekt og er blant dei høgste i landet målt i prosent av brutto driftsinntekt. Landsgjennomsnittet er på 105 prosent. Dette gjer at ein større del av kommunen sine frie inntekter går til dekning av rente og avdrag. Dette igjen gjer det vanskeleg å finne rom for mange nye og store investeringsprosjekt dei næraste åra, utan at desse har med seg inntekter som bidreg til å finansiere investeringa.

Vidare blir det peika på at utgifter knytt til helseteneste retta mot enkeltbrukarar er sterkt veksande for heile landet, også for Stad kommune.

– Spesielt har vi sett dette innanfor psykiatri og vernepleie. Desse to tenesteområda står for ein stor del av veksten i kommunen sine samla utgifter til tenesteyting dei siste åra.

Eit tredje punkt er mottak av flyktningar.

– Staten si innstramming i mattak av flyktningar gjer at kommunane ikkje lenger får det tal flyktningar som ein har vedteke å ta imot, og som ein har rigga organisasjonen for å handtere. Stad kommune får framleis nedgang i flyktningtilskotet, utan at ein samtidig greier å redusere utgiftene tilsvarande. Ein mister her stordriftsfordelen, skriv kommunedirektøren.

Vil vidareføre eigedomsskatten

Satsen for eigedomsskatten vart sett til 3,5 promille for 2020, og kommunedirektøren har lagt opp til ei vidareføring av satsen i åra 2021–2024. Dette gir ei inntekt på om lag 19,7 millionar kroner i 2021.

– Det vil bli ein liten årleg vekst i inntekta på grunn av årleg justering av formuesgrunnlaget frå Skatteetaten og nye einingar som kjem til, heiter det i utgreiinga.

Reagerer på Kinn sitt Bryggja-krav – Vi har openbert ei ulik forståing av lovverket Det seier kommunedirektør Åslaug Krogsæter i Stad om Kinn sitt Bryggja-krav.

I budsjettdokumentet blir også utgifter knytt til grensejusteringa av Bryggja trekt fram.

– Det er per i dag ikkje kjent kva som blir det økonomiske oppgjeret for grensejusteringa mot Kinn. Men det er i budsjettet lagt til grunn eit låneopptak på 30 millionar kroner i 2021 som betaling for overtaking av bygg og anlegg.

Budsjettsaka har i dagens form vore til handsaming i alle utvala, og alle utanom utval for areal og eigedom har gått for kommunedirektøren sitt framlegg.

I utval for areal og eigedom kom Gunn Sande (Sp) og Reiel Fagerlid (Sp) med eit tilleggspunkt der dei sa følgande: «Ein må spesielt sjå på kutt og effektiviseringar i administrative funksjonar i heile organisasjonen i Stad kommune. Ein må unngå å gjere kutt i tenester nær barnehageborn, elevar og brukarar innanfor rammeområde for helse og omsorg».

Dette tilleggspunktet fekk fleirtal.