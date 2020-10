Stoppa bilførar med ulovlege dekk, tre utan bilbelte og tok skilta på ein ulovleg trimma moped

Nyheter

Fokuset i kontrollen var på dekk og førarkort, opplyser Svein Arne Henjesand i Statens vegvesen.

Ein sjåfør fekk gebyr for å køyre med ulovlege dekk som hadde for dårleg mønster. Tre bilistar fekk gebyr for ikkje å nytte bilbelte under køyring.

Ein mopedeigar fekk mopeden avskilta på grunn av ulovleg trimming. I tillegg hadde sykkelen store tekniske manglar, opplyser Statens vegvesen.

Sykkelen må visast til trafikkstasjonen for full kontroll og godkjenning før den kan registrerast på nytt. Statens vegvesen vurdere også å melde den unge eigaren av mopeden til politiet.