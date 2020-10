Elevane gir nytt liv til restane i kjøleskapet ditt

Nyheter

– Den siste tida har det vore stor merksemd rundt berekraft og restemat, og vi ser på dette som ei moglegheit til å påverke andre. Elevane har som pensum å lære om korleis utnytte råvarene best mogleg med å bruke heile dyret eller fisken, fortel lærar Bente Vonheim, som har ansvar for prosjektet saman med lærar Iren Hammersvik.

Fjordenes Tidende har samarbeidd med restaurant- og matfaglinja på Måløy vidaregåande skule om spalta Matskulen i fleire år, no kjem spalta i nytt format.

– Det handlar om å utnytte middagsrestar, grønsaker og råvarer som blir liggande i kjøleskapet fordi du ikkje veit kva du skal gjere med det. Det handlar nok om vanar, tid og kunnskap, og der håpar vi at vi kan bidra med idear og inspirasjon, fortel Vonheim.

Tacosuppe og isbad

Elevane har gått knapt to månadar på linja, men har allereie god kjennskap og oppskriftsidear til restemat.

– Det er viktig å ikkje kaste så mykje mat. Klarer ein å bruke opp det ein har i kjøleskapet sparar ein både pengar og miljøet, seier Anna Henden Rand (19).

Hennar beste restetips er knytt til ein fredagsfavoritt.

– Har du tacorestar er det veldig godt å lage ein tacosalat eller ei tacosuppe dagen etter.

Elev Kittayaphorn Lund (33) sitt beste tips er todelt.

– Sjekk alltid kva du har i kjøleskapet før du går på butikken og lag lister på kva du treng, seier Lund, og held fram:

– Og har du slappe grønsaker, til dømes gulrot, kan du skrelle den og legge den i isbad. Då blir den like god som ny.

Blir bevisste

Ifølge NorgesGruppen kasta matindustri, daglegvarehandel, hotell, kantine og forbrukar i Norge minst 390.000 tonn mat i 2018. Det er rundt 74 kilo per innbyggar.

– Eg trur mykje av utfordringa ligg i at folk handlar inn, men så blir det endring i planane ved at ein til dømes reiser vekk, og då kan ein ikkje ta med seg heile kjøleskapet. Ei anna utfordring er «datoskrekken». Ein skal sjølvsagt ha respekt for merkinga brukast før, og ikkje ete ein kylling som er gamal, men ein ein månader gamal rømmeboks som ikkje er opna, er uproblematisk å ete, seier Vonheim.

Ho håpar at ein del av lærdomen elevane på restaurant og matfag tar med seg er å tenke på å redusere matsvinn allereie på butikken.

– Når vi handlar inn så kjøper vi alltid dei «ukurante» varene, dei store og små løkane og «singelbanane». Dei varene som andre kanskje ikkje plukkar med seg og som hamnar i søpla.

Vil gjerne bli utfordra

Gjennom det komande skuleåret skal dei åtte elevane frå fire land, inkludert Norge, presentere sine beste «restemat-oppskrifter» på sistesida i kvar tysdagsutgåve av Fjordenes Tidende. Dei første oppskriftene tar føre seg frukt og grønt, og oppskriftene vil variere med årstidene.

– Så langt har vi laga omelettmuffins, som er perfekte å ha i matboksen, gulrotsuppe i asiatisk og vanleg variant, potet- og purreløksuppe av potetrestar og banankake med sjokoladeglasur. Så alle desse oppskriftene kan ein glede seg til, seier Vonheim, og held fram:

– Det blir sesongvariasjonar, og eg ser nok føre meg at etter jul blir det gode tips til korleis ein kan nyttiggjere seg av julematrestane.

Og Vonheim ønskjer gjerne at lesarane tar kontakt.

– Vi vil gjerne bli utfordra om det er nokon som har nokre spesielle matvarer dei ønskjer tips til korleis dei kan bruke opp. Det blir vi glade for.