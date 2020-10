Her jobbar ein for å skape matlyst og matglede blant dei eldre

Nyheter

– Om ein har nedsett matlyst, er det viktig at måltida ikkje kjem for tett, og at måltida er spredt utover døgnet, slik at tida mellom siste måltid om kvelden og frukost ikkje er for lang, skriv saksbehandlar Norunn Stavø, som er kommunalsjef for helse og omsorg i Kinn.