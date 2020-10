Opplever manglande løyving som eit løftebrot

Oppmodar lokallaga og næringslivet om å jobbe inn mot partia på Stortinget

Stad-ordførar Alfred Bjøro (V) tar til orde for at politikarar og næringsliv må legge press på partia på Stortinget for å få oppstartsløyving til Stad skipstunnel neste år.