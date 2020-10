Skuffa over at fiskarlaget nasjonalt ikkje såg behovet for endring og ei sterk, felles stemme inn i fiskerinæringa si framtid

Nyleg var det årsmøte i Sogn og Fjordane fiskarlag, og eit samla årsmøte vedtok at dei finn det beklageleg at Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2019 ikkje fann grunnlag for å gå vidare med organisasjonsprosessen.