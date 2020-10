Avlyser «Måløytreffet» for studenter og nyutdannede

Nyheter

– Dette skulle være et treff for studenter og nyutdannede der vi tok med oss et knippe bedrifter fra Måløy-regionen som kan fortelle om jobbmuligheter. Vi ville møte ungdommen der de befinner seg. Mange herfra studerer i Bergen, så det var naturlig å legge treffet der. Dessverre ser vi oss nå nødt til å avlyse arrangementet på grunn av oppblomstringen av Covid-19 i Bergen, sier prosjektleder Elise Silden i Måløy Vekst til Fjordenes Tidende.

Silden sier at arrangementet blir satt opp senere når smittesituasjonen i Bergen forhåpentlig har forbedret seg.