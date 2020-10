Vil støtte bruprosjektet med 125.000 kroner

Nyheter

– Det er to moment som talar for å støtte arbeidet med Rovdefjordbrua. Dette var viktig for gamle Selje kommune, og kanskje spesielt Stad, medan Eid har vore meir opptatt av Nordfjordbrua. Det andre argumentet er at dette er eit ekstremt viktig prosjekt for Vanylven, og Vanylven og Stad har støtta kvarandre sine prosjekt. Dette har vore avgjerande for at eg gav ei positiv innstilling, innleia Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V) i debatten.