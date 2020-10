To vogntog hadde alvorlege feil på bremsene. Ein sjåfør hadde ikkje førarkort

Nyheter

Dette vart oppdaga i ein trafikkontroll på Rv 15 i Nordfjord natt til tysdag, opplyser Svein Arne Henjesand i Statens vegvesen. Dette er alvorlege manglar som få konsekvensar i trafikken, opplyser han.

I den same kontrollen så oppdaga kontrollørane at ein annan sjåfør av eit vogntog hadde mista førarkortet tidlegare. Likevel køyrde han. I kontrollen oppdaga dei at han hadde større brot på køyre og kviletidsreglane. Sjåføren blir no meld til politiet for begge desse to forholda.

Ein annan sjåfør blir meld til politiet fordi han ikkje hadde følgd tidlegare pålegg om merking av breidda på vogntoget sitt. Han var tidlegare på dagen stoppa i kontroll med same last som var 2,9 meter brei utan at dette var merka. Han vart under den kontrollen pålagd å merke før han fekk køyre vidare. Sjåføren hadde likevel køyrd utan at slik merking var gjort.

Eit vogntog fekk bruksforbod på grunn av at det rann frå lasta. Vogntoget fekk ikkje køyre frå staden før det har slutta å renne, opplyser Henjesand.