Nyheter

– Vi er rigget for 200 deltakere på konserten, inkludert medlemmene i musikklaget. Vi følger alle anbefalinger og retningslinjer for smittevern. Bookingsystemet vårt sørger for at familier sitter sammen, med mellomrom til andre publikummere, sier Kjell Gunnar Tennebø til Fjordenes Tidende.

Inviterer til konsert Håper det går mot «ljusare tider» Måløy Musikklag savner sitt publikum, og inviterer til konsert i slutten av måneden.

Han sier at musikklaget gleder seg til å spille for publikum igjen.

– Vi har øvd på repertoaret i hele høst. Det aller meste er nytt stoff for oss, og vi mener vi har et godt program som burde apellere til mange. Vi gleder oss, sier Tennebø, som ønsker publikum velkommen til Nordfjordhallen kommende lørdag.

– Og så må jeg minne om at barn under 12 år og medlemmer i skolekorps har gratis adgang til konserten, avslutter musikklagslederen.