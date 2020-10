Nyheter

I en fersk undersøkelse NAF har fått gjennomført svarer altså 15,5 prosent at de aldri bruker refleks, det tilsvarer 660.000 nordmenn over 18 år. Heldigvis er det sånn at de aller fleste bruker refleks. Nær halvparten sier at de alltid gjør det. Og kvinnene er flinkere enn mennene. Mens 38,8 prosent av mennene oppgir at de alltid bruker refleks, er tilsvarende tall for kvinner 56,8 prosent.