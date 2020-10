Ber om at Stortinget løyver oppstartsmidlar til skipstunnelen

Sogn og Fjordane Næringsråd, Bergen Næringsråd og Næringsforeningen Ålesundregionen ber om at Stortinget løyver 60 millionar kroner til oppstartmidlar for Stad skipstunnel ved handsaminga av Statsbudsjettet for 2021.