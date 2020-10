Krev respekt for reversering av Kinn dersom over 50 prosent av folket seier nei i folkeavstemming

Nyheter

Kinn Senterparti hadde årsmøte 24. oktober og ein av resolusjonane dei vedtok handla om reverseringa av eigen kommune.

– Kinn Sp er overbevist om at denne motstanden i løpet av Kinn kommune sitt første driftsår har forsterka seg merkbart. Ei oppløysing av Kinn kommune må derfor forankrast i ei folkerøysting, skriv partiet i resolusjonen.

Partiet peikar også på at det at dei ser at Kinn kommune ikkje har ei berekraftig utvikling er med på å forsterke nødvendigheita av ei reversering.

– Kommunen vert altfor dyr å drifte og dette vil til sist gå utover dei lovpålagde tenestene til innbyggarane. Ein avgjerande føresetnad frå Stortinget si side var at det først måtte vere eit felles bu- og arbeidsområde med ei inn- og utpendling i den samanslegne kommunen. Kinn kommune tilfredsstiller ikkje Stortinget sin føresetnad, skriv Kinn Sp.

Trass i motstand mot den nye kommunen seier Kinn Sp at dei likevel har gått til det politiske arbeidet i kommunen sine styrande organ med ein vilje til å gjere det beste for innbyggarane i heile den nye kommunen.

– Dette vil vi fortsette med, skriv dei og legg til:

– Vi trur og håpar det vert eit anna fleirtal på Stortinget hausten 2021, det vil styrke Kinn Sp sitt arbeid for ei reversering tilbake til tidlegare Flora og Vågsøy kommunar. Dette må gjerast ved at det vert kravd ei folkerøysting der det vert krinsvis opptelling av røystene. Dersom motstanden er over 50 prosent i eitt av dei to geografiske områda som utgjorde tidlegare Flora og Vågsøy kommunar, skal folkeviljen der leggast til grunn.