Malene gir deg tips til hvordan du kan bruke opp slappe gulrøtter i en smakfull suppe

Nyheter

Har du slappe gulrøtter i kjøleskapet og tørt brød i skuffen? Da vil vi anbefale deg å lage en gulrotsuppe som varmer og metter. Av brødet lager man sprø krutonger.



Dette trenger du til 4 porsjoner

700 g gulrøtter

1 grovhakket løk

4 finhakkede fedd hvitløk

1/2-1 rød finhakket chili

20 g finhakket ingefær

1/2 ts korianderfrø som man støtter i morter

8 dl kyllingkraft ev. bruk terninger av kyllingbuljong

Saften av to 2 appelsiner

salt og pepper



Kutt og mål opp alle ingrediensene slik at du har alt klart når du starter. Fres først løken i litt nøytral olje til den er blank og myk, og tilsett etter hvert hvitløk, chili, ingefær og korianderfrøene som du har støtt i en morter, og la dette få surre med de siste minuttene. Tilsett deretter gulrøttene og la dem surre med et par minutter, før du tilsetter kyllingkraften og appelsinjuicen, og gir det hele et oppkok. La suppen koke til gulrøttene er møre, etter 15–20 minutter. Kjør deretter suppen med en stavmikser til den har fått en jevn konsistens, og smak til med salt og pepper.