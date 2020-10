Skal skyte hjort som utgjer trafikkfare langs riksvegen

Nyheter

– Det har etablert seg ein del stasjonær hjort i området Krokane og Havikbotn som har sitt daglege beiteområde på begge sider av rv. 5. Så langt i år er det rimeleg å hevde at minst ei kolle og ein kalv i denne gruppa er påkøyrd og avliva. Kommunen ynskjer no å ta ut resten av denne gruppa for å hindre fleire ulukker, skriv kommunen.