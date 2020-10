William har fått tredjeplassen på lista

Nyheter

– Komiteen er og glad for å kunne løfte fram nye, unge namn på lista. William Dalsbø på tredjeplass ein ung og spennande kandidat, som dei siste åra har vore ei klar og tydeleg stemme i partiet. No gler vi oss til å la heile fylket få bli kjent med han. Med William på tredjeplass er to av dei tre listetoppane i 20-åra, medan tre av dei ti på lista er i same aldersgruppe, skriv partiet i ei pressemelding.