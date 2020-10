«Våre eldre og uføre må ikkje verte tvinga til å reise den lange vegen til Eid for å kome til fastlege»

Nyheter

Dette innlegget er skrive av leiar i Stadlandet pensjonistlag, Anne-Karene Vederhus og leiar i Selje pensjonistlag, Gunnhild Solheim. Innlegget er òg sendt som brev til Stad kommune og leiar i Stad eldreråd Lars-Svein Drabløs.

På lokalradioen 20. oktober kunne ein høyre om planane for nytt hotell i Selje. Det same kunne ein lese i Fjordenes Tidende.

Det vart sagt fleire gonger av Krakereid og Flølo at det meste var i hamn for å byggje hotellet, men ein vesentleg del stod att – at dei måtte snarast råd få kjøpe grunnen/legesenteret sine lokale då dette skal inngå i hotellplanane.

Dette har vakt sterke reaksjonar i bygdene i tidlegare Selje kommune, spesielt på Ytre Stadlandet som mista sitt legekontor tidlegare og som veit kva det kan føre med seg av ulemper for folk.

No lurer vi på kva som er tanken med Selje legekontor i framtida. Skal det flyttast til andre lokale i Selje eller er det eit steg på vegen til å flytte alt til Eid.

Om det siste skjer vil vi hevde at det vert katastrofalt for ytre del av Stad kommune.

Våre eldre og uføre må ikkje verte tvinga til å reise den lange vegen til Eid for å kome til sin fastlege.

Vi er glad for alle gode investeringar og framtidsretta tiltak som kan skape arbeidsplassar, men det må ikkje skje på kostnad av dei svakaste, dvs. våre eldre og funksjonshemma.

Stadlandet og Selje pensjonistlag vil på det sterkaste oppmode å ikkje ta ifrå oss legekontoret. Skal det noverande bygget seljast til hotellføretaket krev vi at det på førehand er vedteke og finansiert planar for nye lokale til legetenesta i Selje.

Stadlandet og Selje pensjonistlag ser det som svært viktig at reiseavstanden for å få legehjelp ikkje vert lenger enn den er for oss i dag.