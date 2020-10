No skal dei begynne arbeidet med å skape nytt liv i prestegarden

Nyheter

Det var i kommunedelplanen for Selje kommune, som vart vedtatt for om lag eit år sidan, at politikarane prioriterte å etablere eit samla prosjekt for kloster-, pilegrim- og kunstnarsenter med felles lokalisering. I planen heitte det også at ein skulle greie ut prestegarden si rolle i utviklinga av Selje som framtidig pilegrimsstad, lokalitet for Selja kloster, formidling av Selja si kulturhistorie og formidling av reisemål i kommunen.