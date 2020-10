Gledesscener hos både store og små da bygda opna sin splitter nye park

– Dette er noko som alle i heile Nordfjord har lov å bruke

Fredag 30. oktober, fem år etter at ideen oppstod, kunne elevane, lærarane og føresette ved Stårheim skule endeleg juble for at den splitter nye leikeparken offisielt vart opna.