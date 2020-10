Nyheter

– Da statsbudsjettet kom, ble vi veldig overrasket over at det ikke lå inne oppstartsmidler til Stad skipstunnel. I budsjettbehandlingen i fjor ble det lagt inn mer planleggingsmidler med sikte på oppstart i 2021, og vi var ganske sikre på at regjeringen da skulle følge opp løftene sine og starte opp i 2021, sier Myrli.