Agenda Kaupang er snart ferdige med sitt arbeid for kommunen

– Vi må gjere drastiske kutt i driftskostnadane våre. Det er ingen veg utanom

– No har dei tre arbeidsgruppene saman med Agenda Kaupang kome fram til kva tiltak vi kan vurdere for å få ned kostnadane i Kinn. Eg får ein sluttrapport som vil danne grunnlaget for mine vurderingar i det vidare budsjettarbeidet, skriv kommunedirektør Terje Heggheim i sitt fredagsbrev.