Foreldre og skuleleiing vil ha turløypa fullført: – Vi håpar fylket kan vurdere denne saka på nytt, området er viktig for barna våre

Fire samla FAU-lag ved skulane Skram, Skavøypoll, Raudeberg og Vågsøy ungdomsskole, samt rektorane ved dei same skulane, understrekar no kor viktig utvidinga av turløypa på Dalsneset i Deknepollen er for dei og deira barn og elevar. No har dei skrive brev til Fylkesmannen kommune og andre.