Må bla opp etter uforsiktig forbikjøring med campingvogn

Nyheter

Det var i sommer at mannen, ifølge påtalemyndighetene, ikke var tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom da han foretok en forbikjøring i varebil med campingvogn på slep. Personbilen vedkommende kjørte forbi var ute og lærekjørte og mannen la seg for tett inn foran den forbikjørte bilen. Personbilen måtte dermed legge seg helt ut til høyre side og ut på vegskulderen for å forhindre sammenstøt.