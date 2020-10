Slår tilbake mot rykteflaum i helsesenter-saka

Både i tida før og etter at det blei klart at Stad kommunestyre vedtok å selje helsesenter-tomta til hotellinvestorane, har bekymringsmeldingane sirkulert ute blant folk - blant anna på sosiale medium. No ynskjer ordførar Alfred Bjørlo (V) å klargjere situasjonen.