Vil gjerne strøyme fleire politiske møte for å nå ut til folket

Nyheter

– Det vil ha stor nytte for innbyggjarane å følgje utvalsmøta. Møta i utvala er lagt til same dag, og det bør også vere slik at alle utvala vert streama, meinte utvalet.

Ber om streaming Har ikkje tru på at innbyggjarane reiser i to timar for å følge møte i politiske utval Kinn Senterparti ønskjer endå meir openheit for innbyggjarane , og speler inn ei sak til møtet i utvalet for oppvekst og kultur neste veke.

Streaming vil sjølvsagt ha ein økonomisk konsekvens fordi ein treng meir utstyr og fleire rersursar for å få dette til. Utvalet ber derfor administrasjonen om å kome tilbake til formannskapet med ei utgreiing på kva kostnadar og moglege problemstillingar dette kan medføre. Det skal og gjelde videomøte.