Helserelatert fråvær blir ikkje ført på vitnemålet ut skuleåret

Nyheter

– Det er viktig at elevane følgjer råda som er gitt om når dei skal møte på skulen. Vi forlengjer unntaket i fråværsreglane for å unngå at elevar som skal vere heime av smittevernårsaker, ikkje skal føle seg pressa til å dra på skulen, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.