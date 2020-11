Denne veka får du sjå deltakarane bryne seg på lokale utfordringar

Nyheter

Det var i august at programmet, som er inne i sin 22 sesong, var i ytre Nordfjord på innspeling. Av dei smakebitane ein har fått sett så langt, kan ei sjå bilde frå blant anna Refvik og Kråkenesbygda. Frå før veit ein at også Hornelen og Kannesteinen er element som ein får sjå i programmet denne veka.

Av det vi har sett så langt, står både padling, sykling og SUP-brett på programmet.

Då Fjordenes Tidende prata med programleiaren i sommar, kunne han også røpe at meir sentrumsnære område også får plass i programmet:

– Vi har gjort litt forskjellig. Mellom anna ei stafettliknande sak som hadde tre forskjellige element i går, også har det vore ein utslagskonkurranse på torget her i Måløy, sa Stiansen den gang.

Kjent TV-program spelast inn i lokale omgjevnader – Deltakarane er kjempefornøgde, og no tippar eg dei får seg ei oppleving utanom det vanlege på Hornelen I skrivande stund er sesong 22 av det populære TV-programmet 71° nord under innspeling på Europa si høgaste sjøklippe, Hornelen i Bremanger. Dei har også besøkt andre flotte omgjevnadar i nærområdet, avslører programleiar Tom Stiansen.

Innspelinga i Nordfjord varte frå 6. til 9. august. I snitt har episodane rundt 450.000 sjåarar, så det vil med andre ord bli god reklame for området.

– I år reiser vi for første gong med båt, så da lagde vi ei rute før vi kika etter flotte stadar som fanst på ruta vår. Måløy vart difor ein naturleg stoppeplass ettersom her er utruleg fint og at det er fine hamnefasilitetar, sa TV-profilen til Fjordenes Tidende tidlegare i år.

Programmet har vore i området ein gang tidlegare, tilbake i 2012. Episodene blir sendt tysdagar og torsdagar.