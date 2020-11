Vil halde fram med å yte god service i ny drakt

Nyheter

– Dette er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal, Nordland og gamle Sogn og Fjordane der ein går saman under felles profilering. Men dette får ingen betydning for kundane, lovar Bortne, som leiar sentralen med sju tilsette i Måløy.

Taxisentralen har opparbeidd seg eit godt rykte, spesielt blant dei eldre, og Bortne takkar tidlegare tilsette for dette.

– Bjørn (Blaalid red.anm.) har vore her i 50 år og eg i 30 år, og Måløy Taxisentral har alltid hatt eit bra rykte. Det vart opparbeida av dei som dreiv før oss, og så er vi godt opplært. Vi ber mykje varer og hjelper til der vi kan, seier Bortne.

Fekk sommardekk 19. august

Men i vår vart det brått mindre køyring for dei sju tilsette i Måløy. I likskap med resten av landet merka Måløy Taxisentral koronanedstenginga godt.

– Dei første sju-åtte vekene var like tøffe for oss som andre som dreiv butikk. Det vart heilt steike stilt. Vanlegvis er vi sju bilar på vakt på dagtid. I denne perioden var vi ein bil, seier Bortne, og legg til at dei permitterte om lag alle mann.

Også seinare på sommaren vart koronatiltaka ei utfordring for taxinæringa. Store festivalar utsette arrangementa sine til neste år.

– Helgene med elvisfestival, strandfestival og Måløydager plar alle vere gode helger til oss. Under Malakoff har vi også bidratt med bilar på Nordfjordeid og vi har vore i Stryn på arrangement der.

Og sjølv om situasjonen gradvis normaliserte seg, var ein ikkje tilbake i normal drift før skulane starta igjen.

– Vi hadde jo vinterdekk på bilane før nedstenginga, og siste bussen vår fekk vi sommardekk på 19. august, fortel Bjørn Blaalid, som sjølv var tilbake i jobb då skulane starta opp att etter sommarferien.

Då var situasjonen meir eller mindre normal, men drosjeeigarane merka godt at færre gjekk ut i helgene.

Vil gjerne køyre i bygdene

Per i dag er ikkje taxisjåførane uroa for sjølv å bli smitta, men diskusjonen og praten om temaet går på sentralen i Måløy.

– Vi tenker mykje på det når vi køyrer utanlandske arbeidarar, og vi diskuterer kva vi bør seie nei til og kva vi skal køyre. Vi tenker på det og diskuterer det, men det er ikkje slik at vi bekymrar oss, men vi er obs på det, seier Bortne, som viser til at for kort tid sidan var utanlandske arbeidarar unntatt karanteneplikt.

– Har de sagt nei til oppdrag?

– Per i dag så har vi ikkje gjort det.

Men det er skulekøyring og pasientreiser som utgjer dei største kundegruppene. For pasientreiser er det mykje køyring lokalt til legekontor og fysikalsk behandling, men også til sjukehus. I tillegg tilbyr Måløy Taxisentral flexi-ruta, der ein hentar og bringar folk i gatene som skal på butikk eller besøke Kulatoppen omsorgssenter.

– Dette er eit populært tilbod, spesielt for dei eldre. Det nye samferdselsutvalet i Kinn har sagt at dei vil utvide ordninga, men dette er det fylkeskommunen som bestemmer. Vi køyrer gjerne i bygdene om vi får lov til det, seier Bortne.

Ser eit etterslep

På stasjonen finn ein tre drosjeeigarar; Bortne, John-Martin Vederhus og Rones Gnanaraja. Desse er organisert i eige selskap, medan Måløy Taxisentral eig dei andre bilane og ein har i tillegg eit eige driftsselskap.

– Det har tatt seg sakte, men sikkert opp igjen. Men det er klart ein merkar dei åtte vekene då om lag alle bilane stod i ro. Så økonomisk er der eit etterslep, fortel Bortne.

Framover blir romjulsdagane viktige for taxisentralen.

– Utelivet i jula plar vere veldig bra. Skulle det bli innskrenkingar og nedstenging, så kjem vi til å merke det veldig godt.