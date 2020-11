Nyheter

– Eg og Vestkapp restaurant leiger Kraftstasjonen no og fram mot jul, og det var meininga å vere ein pop up-restaurant no i julebord sesongen. Men vi har blitt så godt mottatt her i Måløy, og trivst utruleg godt, så det freista å gjere ting permanent, fortel Myrseth til Fjordenes Tidende.