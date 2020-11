Inviterer elevene til å komme med ideer for å gjøre sentrum mer attraktivt

Nyheter

Målsettingen med skolebesøket er todelt. For det første ønsker Måløy Vekst og de lokale bedriftene å vise 10.-klassingene hvilke jobbmuligheter som finnes her.

– Dette har vi ikke gjort tidligere, men målet er å vise elevene hva som finnes av muligheter mens de er her og så tidlig som mulig. Vi mener 10. klasse er en god plass å starte fordi de skal ta et valg om hvor de skal gå videre. Da er det veldig relevant å ha fått informasjon om hvilke jobbmuligheter som finnes lokalt, sier prosjektleder Elise Silden til Fjordenes Tidende.

Det andre målet med besøket, som går over to dager, er at elevene gjennom en workshop skal jobbe med å gjøre Gate 1/Måløy sentrum mer attraktivt.

Torsdag starter med foredrag fra bedriftene Babord, Sea technology og Måløy Vekst før elevene skal ha workshop. Fredag er det foredrag fra UNU, Kinn kommune og Selstad, før det er workshop.

Programmet blir avsluttet med presentasjoner og kåring av den beste ideen fredag.