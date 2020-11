Potensielle heimflyttarar lanserer underskriftskampanje for Nordfjordbadet

Nyheter

– Underskriftsaksjonen blir med stor støtte frå cirka 50 unge bortebuarar frå Måløy-området no lansert og vi håper at så mange som mogleg i Måløy og alle bygder rundt vil skrive under fram til vi leverer dette inn til kommunestyret i Kinn før budsjetthandsaminga i desember. Alle bortebuarar vi har kontakta i løpet av den korte veka vi har samla inn underskrifter har vore utruleg positive, seier Martin Hagen på vegner av alle som så langt har skrive under på kampanjen.