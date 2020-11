Elevene hadde lokalt næringsliv på timeplanen

Nyheter

Dette var den første av to dager med lokalt næringsliv på timeplanen. Fredag får elevene besøk av UNU, Kinn kommune og Selstad før de skal ha workshop. Her skal de jobbe med å komme fram til den beste ideen for å gjøre Gate 1/Måløy sentrum mer attraktivt.

Skal vise hvilke muligheter som finnes lokalt Inviterer elevene til å komme med ideer for å gjøre sentrum mer attraktivt Måløy Vekst besøker torsdag og fredag Vågsøy ungdomsskule sammen med fem lokale bedrifter.

Programmet blir avsluttet med presentasjoner og kåring av den beste ideen fredag.