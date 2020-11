Frå måndag kan det berre vere 50 deltakarar i kyrkjene ved gudstenester, dåp, bryllaup og gravferd

Nyheter

Frå måndag 9. november er det berre høve til 50 deltakarar i kyrkjene ved gudstenester og kyrkjelege handlingar som dåp, bryllaup og gravferd.

Grunnen er at merka sitteplassar på benkar blir ikkje godkjente som fastmonterte seter med omsyn til regjeringa sin definisjon. .

– Vi har full forståing for at dette blir opplevd som vanskeleg for pårørande, men slik er dessverre situasjonen, opplyser Erling Bakke Nydal, kyrkjeverje i Kinn kyrkjelege fellesråd, til Fjordenes Tidende.

Han oppløyser vidare at det ikkje er gjeve høve til utviding av frist for gravlegging etter dødsfall. 10 virkedagar.