Gjennom brev til kommunen har det blitt klaga på at det er ikkje er gjerde langs vegen. Innsendarar har mellom anna peika på at det er mange som syklar på snarvegen og at det er mange barn som ferdast der. Dette saman med at det er høgt ned frå snarvegen til asfalten har gjort at folk har ytra ønskje om sikring.