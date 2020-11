Overlegar og legespesialistar ambulerer som aldri før mellom dei ulike sjukehusa i Helse Førde

– Eg trur bestemt at dette er ein praksis for framtida, og at det faktisk er ein føresetnad for å kunne halde oppe dagens sjukehusstruktur, seier avdelingssjef i medisinsk klinikk, Laila Haugland.