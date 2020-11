Gjør det mulig å fortsette med smittefri billettering på ferjene

– Vi ser at koronasituasjonen kommer til å vare ytterligere en stund. Derfor må vi sikre at det fortsatt kan være mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser også i 2021. Det er tryggere for både passasjerene og ferjemannskapet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.