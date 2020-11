I dag skal elevane kjempe i robotkamp

Nyheter

Difor har arrangørane oppretta ei direktesending der ein kan følge turneringa.

Eid vidaregåande skule har i mange år hatt ansvaret for å arrangere First Lego League i Sogn og Fjordane. Her møter elevane matematikk, naturfag og teknologi på ein spennande måte.

– First Lego League er med å rekrutterer elevar til realfag og yrkesfag, noko som er viktig for heile regionen vår. Dette skal vere lærerikt og moro for elevane i grunnskulen, men det er også litt alvor. Difor er det fint at vi har med dommarar som kjem frå lokalt næringsliv, kommune og vidaregåande skule. Det er vi veldig glade for, seier prosjektleiar Ove Lillestøl.

Gjennom samfunnsaktuelle oppdrag får deltakarane oppleve vitskap og teknologi på ein engasjerande måte. Oppgåva i år handlar om at det er stadig fleire menneske som ikkje er aktive nok, her skal elevane prøve å vise vegen til ein morosam og aktiv livsstil for alle.

Med er elevar frå Davik oppvekst, Vågsøy ungdomsskule, Eid ungdomsskule, Farnes skule frå Øvre Årdal, Tangen skule frå Øvre Årdal, Svelgen oppvekst, Ørsta ungdomsskule og Hornindal skule. Totalt er det 15 elevlag som skal konkurrere denne dagen.

På grunn av koronasituasjonen blir Operahuset og skulen stengt for publikum, og det blir berre elevane som er med på robotkøyringa som kjem fysisk til Operahuset og Eid vidaregåande skule.