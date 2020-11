– Vi har alltid hatt ein tanke om at vi skal utvikle oss og jobbe for vekst

MÅLØY: Det har alltid vore viktig for familiebedrifta Selstad å sjå nye moglegheiter og vekse der dei kan, og frå 80-talet skaut utviklinga verkeleg fart. Selskapet som blei grunnlagt av dei to brørne Alf og Harald Selstad i 1953, har i dag 190 tilsette i Norge, 90 av dei på hovdukontoret i Måløy, og kunne i 2019 innkassere omsetnadsvekst for åttande året på rad.