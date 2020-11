Leonora håper på en ny og bedre hverdag for den jevne amerikaner

Nyheter

– Forhåpentligvis vil det gi en ny og bedre hverdag for den jevne amerikaner. Forventningene er at helsetjenester og utdanningsmuligheter vil bli mer tilgjengelige for folk flest. Biden har også uttalt at han vil innføre nye koronatiltak, som han håper vil redusere antall smittede/døde, sier Myhre Føleide.