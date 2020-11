No kan du igjen få forenkla førelegg om du bryt fartsgrensa til sjøs

Nyheter

- Trafikktryggleik til sjøs er like viktig som til lands. Difor har vi no jobba for igjen å innføre forenkla førelegg for brot på fartsgrenser til sjøs. Det gjer det enklare å handheve brota for politiet, og bidreg forhåpentlegvis til at fleire held fartsgrensa, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide i ei pressemelding.