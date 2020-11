Meiner at å legge ned jordmorvakta i Florø kan rasere tilbodet kvinner har i Måløy-området om det betyr at God start forsvinn

Nyheter

– Kommunalsjefen uttaler at eit av forslaga til innsparing i Kinn kommune er å avvikle jordmorvakta i Florø, og bruke ressursane til å tilby jordmorteneste i Måløy to dagar i veka. For dei som kjenner svangerskapsomsorgen i Nordfjord fortel dette at administrasjonen på førehand har gjort vurderingar omkring avtalen kommunen har med Helse Førde om svangerskaps-, føde-, og barseltilbod ved Nordfjord sjukehus. Ein kan forstå dette som at administrasjonen vurderer å seie opp avtalen? spør Lesto Larsen i ein e-post til Kinn kommunestyre og administrasjonen i kommunen.