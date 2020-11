– Våre ungdommer er blant de heldigste i landet, de trenger ikke reise noe annet sted

Frank Willy Djuvik (Frp) mener ungdommene i Kinn er heldige som bor i en kommune med et svært variert næringsliv, og sa at det er politikerne sin jobb å sørge for at arealplanen støtter behovene til et næringsliv i rivende utvikling.