Kristoffer og Henriette flyttar heim på pur optimisme

Nyheter

– Å sjå at eldsjeler, politikarar og næringsliv torer å satse på regionen, gjer ein berre enda meir lysten på å flytte heim. Og no skjer det også mykje positivt med alle byggeaktiviteten. Eg føler det verkeleg har losna og blir satsa på av kommunen, seier Kvalheim, som viser til at det er mange som flyttar heimover om dagen.