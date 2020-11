Stenger ikke selve brua, men vegen like ved brua i sju timer i natt

Nyheter

Grunnen til stengingen er vedlikeholdsarbeid, opplyser vegvesenet, og de forteller også at omkjøring er skiltet. Dette har bekymret noen av våre lesere ettersom det ikke finnes en omkjøring.

– Hva gjør folk som må over på fastlandet i natt?

– Jeg har sjekket opp hos entreprenør, og det jeg fikk vite er at det ikke er selve brua som stenges, men vegstrekningen rett før brua. Det skal dermed være passasje, og gå an å kjøre over brua, oppklarer Brynjar Robertsen ved Vegtrafikksentralen til Fjordenes Tidende.