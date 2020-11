Stiller seg på Båtbygg-sjefen si side: – No må vi puste med magen

Etter at administrerande direktør ved Båtbygg AS, Kjell-Inge Sjåstad, måndag uttalte at kommuneoverlegen i Kinn spreier unødig frykt ved å seie at omtrent alle arbeidarar som kjem frå utlandet er smitta, får han støtte frå ordførar Alfred Bjørlo i Stad kommune.