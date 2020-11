Angelique byr på varmende og mettende potetsuppe

Nyheter

Sitter du igjen med poteter etter middagen, da kan vi anbefale og lage en suppe til kvelds. Potet- og purreløksuppe er varmende, mettende og skikkelig god høstmat. Her er Angelique si oppskrift:



Dette trenger du til fire porsjoner

500 g kokte poter uten skall

1/2 purreløk (kun det hvite)

15 g meierismør

3 dl melk

1,5 dl fløte

5 dl kyllingkraft/buljong

Salt og pepper



Smelt litt smør i en kasserolle og fres purren til den er myk og gyllen. Ha i de kokte potetene som du moser til en stappe i kasserollen, før du tilsetter de andre ingrediensene. La dette koke i fem minutter. Bruk så en stavmikser og kjør blandingen til en jevn suppe. Spe med vann eller melk om suppekonsistensen ikke er som du ønsker. Smak til med salt og pepper. Kok opp og server.



Denne suppen kan du servere på utallige måter, og med all verdens tilbehør. Man kan for eksempel også ha litt hvitløk ved starten om man vi ha litt mer smak på den, eller litt sennep i på slutten.